Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи.

Ныне мы воздаем хвалу Владыке и Творцу закона, Который, исполняя закона чин (канон праздника), был принесен Пречистой Девой в Иерусалимский храм для посвящения Богу, встречен праведным Симеоном и Анной Пророчицей.

Воспоминание об этом событии, несомненно, значимо для всей Церкви. Особую же актуальность тема встречи со Христом приобретает для молодых людей, ведь именно в юном возрасте, когда человек еще не приобрел жизненный опыт, он наиболее подвержен внешнему влиянию (далеко не всегда доброму и полезному) и порой лишен нравственных ориентиров.

Наверняка каждый помнит важный момент своей жизни, когда Господь впервые коснулся сердца, когда радость от того, что мы Им любимы, начинает руководить всеми нашими поступками, когда хочется чаще бывать в храме и участвовать в Таинствах Церкви, когда желание постоянно общаться с Богом подвигает к молитве и чтению Священного Писания. Наш долг — никогда не ослабевать в этом усердии и духовном возрастании.

Чистая благочестивая жизнь требует душевных и телесных усилий: это в определённом смысле подвиг, а любой подвиг легче совершать вместе. Сегодня в нашей Церкви существует множество молодежных объединений, где юноши и девушки совместно молятся за богослужениями и приступают к Таинствам, участвуют в интересных проектах, занимаются благотворительной деятельностью и социальным служением, общаются, помогают друг другу.

Желая всем крепкого здоровья и духовной бодрости, мира и радости о Господе, призываю на вас Его благословение.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ