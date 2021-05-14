Обновленные рекомендации по вакцинации против COVID-19 опубликовал Минздрав

Интервал между введением первого и второго компонентов вакцины против коронавируса можно увеличить, если не получается сделать вторую вакцинацию через 21-28 дней. Речь идет о таких ситуациях, как - возникновение острого заболевания или обострение хронического заболевания, отпуск, командировки и иные причины. Такую информацию опубликовал Минздрав РБ.

При остром заболевании (в том числе, после перенесенной инфекции COVID-19) или обострении хронического заболевания введение второго компонента необходимо провести после выздоровления или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании.

В индивидуальных случаях - можно предусмотреть введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания).

Время введения вакцины после перенесенных заболеваний (обострения хронического заболевания) определит врач индивидуально.

В соответствии с заявлением директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга минимальный интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») можно увеличить с 21 дня до 90 дней.

Минимальный интервал между введением первой и второй дозы инактивированной вакцины против SARS-CoV-2 (КНР) можно увеличить с 28 дня до 56 дней.

Также Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по вакцинации против COVID-19 для граждан. В документе собраны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто планирует привиться, и тех, кто уже получил прививку.

Напомним, что в Могилевской области, в каждом районе, по-прежнему работают колл-центры организаций здравоохранения для консультирования населения по COVID-19.