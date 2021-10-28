Обновлен перечень санаториев для оздоровления за счет бюджетных средств

26 октября принято постановление Совета Министров Республики Беларусь № 610 «О перечнях санаторно-курортных и оздоровительных организаций», сообщает Mogilevnews, ссылаясь на Национальный правовой интернет-портал..

В частности, правовым актом установлены перечни:

санаторно-курортных и оздоровительных организаций для реализации населением права на санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;

организаций, их обособленных подразделений, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, обороты по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость.

В первом перечне 155 организаций, во втором – 156, среди которых:

государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь;

государственное медицинское учреждение «Санаторий «Белоруссия» (п.г.т. Кореиз, Республика Крым);

государственное учреждение «Республиканский санаторий «Белая Вежа» для ветеранов войны, труда и инвалидов»;

ОАО «Санаторий «Озерный»;

ОАО «Санаторий «Ружанский»;

дочернее унитарное предприятие «Детский санаторий «Свислочь»;

дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Лётцы»;

дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанка»;

дочернее унитарное предприятие «Санаторий Буг»;

ОАО «Санаторно-курортная организация «Брестагроздравница».

Также ряд постановлений Правительства признается утратившим силу. В их числе:

от 31 мая 2007 г. № 720 «Об утверждении перечня санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики Беларусь для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием средств государственного социального страхования и республиканского бюджета»;

от 12 марта 2012 г. № 219 «Об установлении перечня организаций, их обособленных подразделений, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, обороты по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление которыми освобождаются от налога на добавленную стоимость».

В перечнях и санаторно-курортные учереждения Могилевщины, в частности обособленное структурное подразделение (филиал) Санаторий «Дубровенка» транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», санаторий «Сосны» открытого акционерного общества «Могилевхимволокно», санаторий «Энергетик» филиала «Могилевские тепловые сети» могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго», студенческий санаторий-профилакторий межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет».