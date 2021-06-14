Обновлен перечень организаций Могилевской области, имеющих право проводить ПЦР-исследования для лиц, выезжающих за пределы РБ

Обновлен перечень организаций, которые имеют право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. Результаты выдаются на русском и английском языках.

Обращаем внимание: что с 15 апреля 2021 года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №12. В соответствии с этим документом граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

В связи с тем, что не все учреждения подключены к приложению – будьте внимательны при выборе лаборатории для проведения ПЦР-тестирования на выезд в Российскую Федерацию.

Могилевская область:

1. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (https://www.mcge.by).

2. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» (http://mkvd.mogilev.by).

3. Учреждение здравоохранения «Могилевская областная станция переливания крови» (http://www.mospk.by).

4.Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (http://gigiena.bobr.by).

5. Учреждение здравоохранения «Бобруйский родильный дом» (http://www.uzbrd.by).