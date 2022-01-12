Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче

Telegram-канал "Пул Первого" обнародовал фотографии Президента Беларуси Александра Лукашенко в президентском мерче. Глава государства сфотографирован за работой с документами в белой толстовке с надписью "Раздевайся и работай", сообщает БЕЛТА.

На толстовке еще одна известная цитата главы государства: "Никакой чрезвычайщины".

Интересно, что вместе с Александром Лукашенко и его шпиц Умка. Он дремлет рядом на столе.

Авторы ресурса сопроводили публикацию пояснением: "Первый готовится к мероприятию". Как сообщалось БЕЛТА, глава государства 11 января вручает премии "За духовное возрождение", а также специальные премии Президента деятелям культуры и искусства, "Беларускi спартыўны Алiмп".