Обменялись опытом в онлайн формате. В Бобруйске состоялось методическое объединение учителей

В Бобруйске состоялось методическое объединение учителей, осуществляющих образовательный процесс по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Преподаватели обменялись педагогическим опытом в онлайн формате.

Открыл встречу руководитель городского методического объединения учителей по данному предмету учитель школы №27 Александр Колесникович.

Александр Михайлович обозначил актуальность использования средств визуализации на учебных занятиях и поделился своим опытом по обучению основам безопасности. Заведующий сектором по основной деятельности КУП «Бобруйсккино» Алеся Федорова подробно остановилась на особенностях подбора и составления обучающих видеоматериалов.

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС, акцентировала внимание на использовании современных средств визуализации в образовательном процессе.

«Сайт 112.by, YouTube- канал МЧС Беларуси, дидактическая онлайн-игра «Шаги спасения» и мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом» – все это может стать отличным подспорьем в работе педагога» – резюмировала работник МЧC.