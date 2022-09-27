Обмен опытом — это всегда полезно!

На учебно-материальной базе Бобруйского отдела Департамента охраны в рамках взаимодействия и обмена опытом с сотрудниками и командным составом Слуцкого отдела охраны состоялись практические занятия.

Целью мероприятия стало совершенствование подготовки и обучения командного состава формам и методам проведения практических занятий по видам служебной подготовки, а также обучение сотрудников подразделения тактически грамотным, профессиональным и своевременным действиям при выбытии на места происшествий (преступлений), задержании лиц, совершивших преступления (административные правонарушения), при оказании ими неповиновения (сопротивления), а также грамотным действиям по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.

«Несомненно, такие мероприятия и встречи дают мощный стимул к действиям по оптимизации службы, дают новые идеи и знания. Во время встреч с коллегами получаешь много полезной и нужной информации, которая помогает в повседневной служебной деятельности. Обмениваясь опытом, знаниями, пытаемся не стоять на месте, стремимся изменить что-то к лучшему!», — отметил заместитель начальника Могилевского областного управления охраны полковник милиции Дмитрий Васковский.

На мероприятии провели показное занятие и организовали шесть учебных мест, на которых были отработаны способы и методы обучения и подготовки дежурных нарядов милиции к несению службы, разъяснены цели и задачи инструктивных занятий и инструктажа личного состава, выезд группы задержания по сигналу тревоги, задержание условного преступника с его последующим досмотром, сопровождением, посадкой в служебный автомобиль и доставкой в территориальный ОВД, выполнены моделируемые упражнения для стрельбы с использованием оптико-электронного тренажера после выполнения физических нагрузок и преодоления естественных препятствий, выполнены нормативы по огневой подготовке и оказана первая доврачебная помощь с использованием специализированного манекена-тренажера.

На занятиях коллегами усовершенствовалась подготовка и обучение формам и методам проведения практических занятий по всем видам служебной подготовки.

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