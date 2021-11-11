Областные «Дажынкі-2021» пройдут 19 и 20 ноября в Могилеве

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021» пройдет 19 и 20 ноября в Могилеве, об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.
Для участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2021» запланирована обширная программа:
- выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны»;
- областной смотр-конкурс «Лепшы дажынкавы падворак» и региональный конкурс «Дажынкавы сноп»;
- конкурс караваев урожая 2021 года;
- выставки сельскохозяйственной техники;
- выставки спецтехники МЧС с показательными выступлениями сотрудников;
- тематические площадки учреждений образования, спорта области.
Фестиваль-ярмарка начнется с творческой презентации районов «Гонар зямлі адзінай» на уличной сцене у Дворца культуры области 19 ноября в 10.00. Продолжится мероприятие торжественными церемониями награждения передовиков агропромышленного комплекса области. Участников торжеств ждет праздничный концерт «Гонар маёй краіны».
20 ноября с 10 до 16 часов рядом с Дворцом культуры области будут работать выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны», концертная и другие тематические площадки, торговые ряды.