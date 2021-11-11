Областные «Дажынкі-2021» пройдут 19 и 20 ноября в Могилеве

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021» пройдет 19 и 20 ноября в Могилеве, об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.

Для участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2021» запланирована обширная программа:

выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны»;

областной смотр-конкурс «Лепшы дажынкавы падворак» и региональный конкурс «Дажынкавы сноп»;

конкурс караваев урожая 2021 года;

выставки сельскохозяйственной техники;

выставки спецтехники МЧС с показательными выступлениями сотрудников;

тематические площадки учреждений образования, спорта области.

Фестиваль-ярмарка начнется с творческой презентации районов «Гонар зямлі адзінай» на уличной сцене у Дворца культуры области 19 ноября в 10.00. Продолжится мероприятие торжественными церемониями награждения передовиков агропромышленного комплекса области. Участников торжеств ждет праздничный концерт «Гонар маёй краіны».

20 ноября с 10 до 16 часов рядом с Дворцом культуры области будут работать выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны», концертная и другие тематические площадки, торговые ряды.