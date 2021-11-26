Областной тур «100 идей для Беларуси» пройдет в формате elevator-speech

Первый этап областного тура республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» пройдет 26 ноября в институте развития образования. Об этом сообщили в областном комитете Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

В первой половиняе дня молодые новаторы Могилевщины начнут защиту своих проектов в формате elevator-speech. Участники презентуют собственные идеи перед экспертным советом, а после получат возможность услышать компетентное мнение о дальнейшем развитии проекта и его продвижении.

Как отметили собеседники, в этом году ребята представят разработки в 10-ти номинациях: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность», «Агоропромышленные технологии и фермерство», «Промышленные и стороительные технологии», «Здравоохранение» (медицинские технологии, фармация, био и наноиндустрия), «Химические технологии, нефтехимия», «Информационно-коммуникационные технологии», «Экология» (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов), «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций», «Общество и социальная сфера», а также «Лучшая бизнес-идея».

Проекты, которые предстоит защитить разработчикам разные и интересные. Например, горецкая молодежь презентует мобильный интернет-банкинг для людей с ограниченными возможностями, ребята из Кировского района потрудились над созданием белорусских аудиосказок для подрастающего поколения. Кроме того, эксперты услышат предложение об увеличении присутствия Республики Беларусь на рынке криптовалют и получении максимальной выгоды от добычи и продажи электронных монет. Еще один проект расскажет о преимуществе энергоэффективной спецодежды. Могилевчане будут презентовать использование биоразлагаемых материалов доступных для изготовления одноразовой посуды, а также противоаварийные очки «AntiSleep» и др.

Второй этап областного тура с награждением состоится в декабре этого года.

Справочно: проект «100 идей для Беларуси» на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации, стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и стал визитной карточной молодежной организации.

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