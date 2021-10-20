Областной субботник пройдет на Могилевщине 23 октября. Главная цель мероприятия - навести порядок на территории региона перед зимой. Особое внимание уделят дворам, скверам, паркам, зонам отдыха. Здесь будет вестись посадка деревьев, очистка от мусора и осенней листвы, сообщил председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Тепляков.

По словам собеседника, во время субботника трудовые коллективы организаций и предприятий приведут в надлежащее санитарно-техническое состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории, уберут сухостойную и дикорастущую растительность, очистят от мусора объекты ведомственного жилищного фонда. Санитарная уборка будет проводиться на внутридомовых территориях, в объектах торговли и бытового обслуживания. Сельисполкомы организуют работы по наведению порядка на гражданских кладбищах.

Будет продолжено озеленение населенных пунктов. Правительство поставило задачу исполкомам всех областей и Минска довести его уровень в беларусских городах до 40%, рассказал Константин Тепляков. Поэтому вопрос посадки новых деревьев и кустарников - в числе приоритетных. Например, планируется, что в день субботника возле физкультурно-оздоровительный комплекса в могилевском микрорайоне Фатина появится новый сквер. Дополнительное озеленение ожидает пустырь в районе дороги-дублера улицы Якубовского и Загородного шоссе.

«Сегодня райисполкомы предоставят сведения о планируемых работах. Мы их проанализируем, откорректируем с учетом специфики региона, - отметил Константин Тепляков. - Важно не только навести порядок, но и максимально четко организовать вывоз мусора в специально определенные для этого места, проконтролировать ликвидацию отходов. Поэтому к субботнику подключаются службы различных сфер народно-хозяйственного комплекса».

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды обратил внимание: работы по наведению порядка в регионе ведутся постоянно. Регулярно организуются выезды в районы, города, изучается обстановка, прорабатываются и решаются проблемные вопросы. Факты нарушений рассматриваются на заседаниях профильной областной рабочей группы, депутатского корпуса. И субботник, лишь часть большой многогранной работы. В целом «генеральную уборку» к зиме в Могилевской области должны завершить до 31 октября, заключил Константин Тепляков.

Субботник - это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. Приглашаем всех инициативных, неравнодушных жителей Приднепровского края присоединиться к благому делу. Давайте все вместе сделаем Могилевщину чище и краше!. Жители региона, желающие поучаствовать в субботнике, могут обратиться с инициативой в райисполком, сельисполком, ЖЭУ по месту жительства, районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.