Областной патриотический центр появится на базе Могилевского кадетского училища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова.

"Областной патриотический центр начнет работу уже с сентября текущего года, - отметила Ирина Кускова. - Его будут посещать юноши, ученики 8-10-х классов со всей области. Центр будет функционировать в том числе и в шестой школьный день. В рамках профориентационной работы в течение всего учебного года в нем будут задействованы и учащиеся 5-8-х классов".

С января 2022 года обучение и воспитание на базе патриотического центра 10-классников будет организовано по отдельному графику. В течение 6 дней юноши окунутся в кадетскую жизнь. Обязательными для них станут изучение основ военного дела, строевые занятия, посещение воинских частей, экскурсии патриотической направленности.

Областной патриотический центр также обеспечит методическое сопровождение руководителей, отвечающих за военно-патриотическое воспитание. Его открытие повысит мотивацию подрастающего поколения к военной службе, а также выведет работу по военно-патриотическому воспитанию на новый уровень, уверены в главном управлении по образованию.