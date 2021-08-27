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Общество

Областной патриотический центр появится на базе Могилевского кадетского училища

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Областной патриотический центр появится на базе Могилевского кадетского училища

Областной патриотический центр появится на базе Могилевского кадетского училища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова.

"Областной патриотический центр начнет работу уже с сентября текущего года, - отметила Ирина Кускова. - Его будут посещать юноши, ученики 8-10-х классов со всей области. Центр будет функционировать в том числе и в шестой школьный день. В рамках профориентационной работы в течение всего учебного года в нем будут задействованы и учащиеся 5-8-х классов".
С января 2022 года обучение и воспитание на базе патриотического центра 10-классников будет организовано по отдельному графику. В течение 6 дней юноши окунутся в кадетскую жизнь. Обязательными для них станут изучение основ военного дела, строевые занятия, посещение воинских частей, экскурсии патриотической направленности.
Областной патриотический центр также обеспечит методическое сопровождение руководителей, отвечающих за военно-патриотическое воспитание. Его открытие повысит мотивацию подрастающего поколения к военной службе, а также выведет работу по военно-патриотическому воспитанию на новый уровень, уверены в главном управлении по образованию.
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