Областной конкурс водителей мусоровозов пройдет 8 октября

В пятницу 8 октября на базе Могилевской областной организационной структуры РГОО «ДОСААФ» пройдет V конкурс профессионального мастерства «Могилевский мастер». Об этом сообщает Mogilevnews. Водители мусоровозов предприятий ЖКХ области продемонстрируют свое практическое мастерство и теоретическую подготовку.

- Ожидается, что в конкурсе примут участие около 20 работников предприятия практически со всех регионов области, - рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.- В ходе теоретической соревновательной части будет проводиться проверка знания участниками правил дорожного движения и устройства автомобиля, в ходе практической части - навыков управления мусоровозом. Победители конкурса будут награждены дипломами, кубками и денежными призами.

Торжественная церемония открытия конкурса в 10 часов (автодром, Могилев, ул. Симонова 11).

Конкурс профмастерства организуется по совместному решению управления ЖКХ Могоблисполкома и Могилевской облорганизации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.