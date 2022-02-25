Областной конкурс видеороликов «Женщины Могилевщины» пройдет с 24 февраля по 18 марта

В преддверии Международного женского дня Могилевский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет о старте областного конкурса видеороликов «Женщины Могилевщины».Он проходит с 24 февраля по 18 марта 2022 года. В конкурсе участвует молодежь в возрасте от 14 до 31 года, состоящие в рядах ОО «БРСМ». Он проводится в трех номинациях:«Поздравление женщине» - ролик демонстрирует изготовление подарка своими руками, чтение стихотворения, исполнение песни и другое на заданную тематику;«Женщина в моей жизни» - ролик демонстрирует рассказ участника в креативной форме о главной женщине в своей жизни (интересные факты, слова благодарности и другое);«Женщина в профессии» (любимом деле) - демонстрация участником своей профессии/любимого дела/хобби.

К участию в конкурсе принимаются видеоролики – MP4, AVI, WMV продолжительностью не более 3 минут. Разрешение – не менее 720p (1280x720), соотношение сторон 16:9. Участники могут использовать при монтаже и съёмке видеоролика специальные программы и инструменты.В видеоролике могут использоваться фотографии, видео.Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием номинации и данных автора/авторов (ФИО полностью).

Участники направляют видеоролики и заявки (прилагается) на электронный адрес Могилевского областного комитета ОО «БРСМ»: brsmmogilevobl@gmail.com с пометкой «Женщины Могилевщины» в срок до 11 марта 2022 года.

К участию в конкурсе не допускаются видеоролики: нарушающие законодательство Республики Беларусь, пропагандирующие вредные привычки, эротического и порнографического содержания, не отвечающие условиям конкурса.

Могилевский областной комитет ОО «БРСМ» оставляет за собой право тиражирования, демонстрации и публикования видеороликов в контексте деятельности ОО «БРСМ» без выплаты авторского гонорара, но с указанием Ф.И.О. автора и авторского названия работы.

Организаторы определяют несколько работ в каждой номинации, которые участвуют в голосовании в социальной сети «Инстаграм». Победителями становятся те участники, которые наберут большее количества голосов в представленных номинациях конкурса.Лучшие видеоролики примут участие в интернет-голосовании в аккаунте «Инстаграм» «Молодежь Могилевщины» (@mogbrsm) с 14 по 18 марта 2022 года. Лучшие фотоработы будут размещены в группах Могилевского областного комитета ОО «БРСМ». По итогам интернет-голосования по 1 лучшей работе в каждой номинации («Поздравление женщине», «Женщина в моей жизни», «Женщина в профессии» (в любимом деле) будут награждены дипломами и ценными подарками.