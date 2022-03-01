Областной комиссией по референдуму установлены результаты голосования на Могилевщине

На итоговом заседании областной комиссии по референдуму были установлены результаты голосования на республиканском конституционном референдуме в Могилевской области. Анализировался его ход в регионе.

Отмечались планомерность, профессионализм и слаженность деятельности органов исполнительной власти и комиссий всех уровней по подготовке и проведению этой значимой политической кампании.

Председателем областной избирательной комиссии Валерием Берестовым также подчеркивалось создание надлежащих условий для осуществления волеизъявления. Выделялись такие его составляющие, как активность граждан и квалифицированный характер работы комиссий по референдуму на участках для голосования.

В списки для участия в волеизъявлении было внесено 793446 жителей Приднепровского края. 658107 из них приняли участие в голосовании.

Явка участников голосования на референдуме в Могилевской области стала самой высокой среди белорусских регионов, а также столицы республики и достигла 82,94 процента (досрочно проголосовало 44,40 процента ее жителей).

За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь высказались на Могилевщине 71,69% участников голосования.

Процесс волеизъявления признан состоявшимся во всех 25 районах (включая Могилев и Бобруйск) Приднепровского края.