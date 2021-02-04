Областной фотоконкурс к Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил проводит БРСМ

В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Могилевский областной комитет запускает областной фотоконкурс «Прошлое, настоящее, будущее…», который проходит с 3 по 23 февраля. В фотоконкурсе участвует молодежь в возрасте от 14 до 31 года, состоящие в рядах ОО «БРСМ».

- Фотоконкурс проводится в трех номинациях: «Моя династия» (изображены 2 поколения и более, которые прошли службу в армии (в военной форме)); «Я служу» (изображены лица, которые на сегодняшний день проходят службу в Вооруженных Силах); «Будущий защитник» (изображены будущие защитники нашей страны (дети в военной форме и/или с собственной атрибутикой, в знаковом месте и т.д.), - рассказали в обкоме. - От одного участника принимается не более 3 фоторабот (в формате JPG) во всех номинациях.

Фотоработы и заявки направлять на электронный адрес Могилевского облкома ОО «БРСМ»: brsmmogilevobl@gmail.com с пометкой «Фотоконкурс» до 17 февраля 2021 года (включительно).

Организаторы определят несколько работ в каждой номинации. Лучшие фотоработы примут участие в интернет-голосовании с 19 по 23 февраля в группе «Вконтакте» «Молодежь Могилевщины».