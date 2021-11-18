Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021» пройдет 19 и 20 ноября в Могилеве

19-20 ноября на площадке возле ГУК «Дворец культуры области» г.Могилева развернется областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2021».

В течение нескольких дней учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» совместно с клубными учреждениями области организует работу различных фестивальных площадок.

19 ноября с 10.00 до 18.00 в рамках праздника будет работать выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны».В ярмарке примут участие все районы области, а также гг. МогилевиБобруйск. Каждый район и города представят наиболее значимые бренды втом числе:культурные, природные, туристические, сельскохозяйственные и т.д.

С 10.00 до 17.30 запланирована творческая презентация районов «Гонар зямлі адзінай».Презентациивсех районов и гг. Могилев, Бобруйск будут проходить на уличной сцене по графику и представят собой достижения регионов, в том числе: производственных, твоческих, представление почетных жителей региона, выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.

На уличной сцене и площадке перед сценой будет исполняться ярмарочный музыкально-театрализованный блок с участием творческих коллективов: УК «Централизованная клубная система Бобруйского района», УО «Могилевский государственный колледж искусств», УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы», а также творческих коллективов всех районов области.

Подворья каждого района будут оформлены тематически: «Свята хлеба» – Белыничский район, «Свята бульбы» – Бобруйский район, «Свята ягад і грыбоў» – Глусский район, «Свята мёда» – Климовичский район, «Гусінае свята» – Костюковичский район, «Свята коласа» – Краснопольский район, «Свята льна» – Хотимский район, «Свята хлеба» – Чаусский район и другие.

С 10.00 до 18.00 на каждой из площадок будут работать творческие коллективы.

20 ноября с 10.00 до 16.00 свою работу продолжит выставка-ярмарка «Народныя брэнды Магілёўшчыны».

В это время в рамках выставки-ярмарки на сцене (открытая сценическая площадка возле фонтана)пройдет концертно-игровая программа «Дажынкавыя забавы».

В рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2021» подведут итоги двух конкурсов: областного смотра-конкурса «Лепшы дажынкавы падворак» и регионального конкурса «Дажынкавы сноп». Организаторами конкурсов является учреждение культуры «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы».

В рамках фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2021» пройдет церемония награждение победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2021 году и праздничный концерт «Гонар маёй краіны».

mogilevnews.by

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