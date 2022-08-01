Областной фестиваль творчества студенческих отрядов «Молодость в бойцовке» пройдет в Могилеве

Областной фестиваль творчества студенческих отрядов «Молодость в бойцовке» пройдет 1 августа в Могилеве. Об этом сообщили в областном комитете Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

По словам собеседников, мероприятие будет приурочено к празднованию Дня Белорусских студенческих отрядов и соберет порядка ста молодых людей со всего региона.

Открытие состоится в 11:00 на сценической площадке Печерского лесопарка.

С приветственным словом выступят: первый секретарь Могилевского областного комитета Общественного объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Саксонов, а также ветеран студтрядовского движения Анатолий Бабаков.

Далее ребята примут участие в работе интерактивных площадок, где их ждет выставка, посвященная истории движения Белорусских студенческих отрядов Могилевщины, боди-арт на студотрядовскую тематику, интерактив «расклей бойцовку».

Также юноши и девушки посоревнуются в творческой программе «Зажигает студотряд» и в номинациях – лучшая танцевальная композиция, музыкальное направление, оригинальный жанр. По итогам каждого испытания будут определены победители.

Кроме того, бойцы студотрядов примут участие в чемпионате по скоростному сбору спил-карт и пазлов «Пабудавана з уделам студэнцкіх атрадаў».

Далее ребят будет ждать эстафета «Весело стартует студотряд». В спортивной программе предусмотрено 8 состязаний.

Фишками фестиваля станут разминка, которую проведет один из прославленных молодых биатлонистов, член сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов, работа рубрики «Мои поздравления тебе БСО», а также интерактивный пикник, во время которого участников фестиваля ждут угощения и возможность пообщаться с ветеранами студотрядовского движения.

Итогом дня станет награждение лучших команд.