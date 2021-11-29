Областной этап республиканского марафона студенческих отрядов «Молодость. Труд. Единство» состоится 30 ноября в Могилеве. Об этом сообщили в Могилевском областном комитете ОО «БРСМ», который выступает организатором мероприятия.

Основной площадкой марафона станет территория возле кинотеатра «Родина». В 11.00 пройдет открытие памятного знака «Звезда БРСМ» после реставрации. Работы по восстановлению проводили бойцы студотрядовского движения Могилевщины.

К слову, памятный знак, представляющий собой темную плиту в форме полусферы, символизирующую ночное небо, с изображением созвездия Большая Медведица, где обозначена звезда «БРСМ», появился на пересечении площади Звезд и Комсомольского сквера в 2007 году. История его рождения достаточно интересна. В 2007 году 24 августа в Международном каталоге «Космос-Земля» под именем «Белорусский республиканский союз молодежи» была зарегистрирована звезда шестой величины созвездия Большая Медведица. Именно она, как установили ученые, находилась над Минском в 10 часов утра 6 сентября 2002 года в момент начала объединительного съезда БПСМ и БСМ. Зная это, активисты Могилевского областного комитета БРСМ решили подарить ее союзу.

После открытия памятного знака работу начнут интерактивные площадки «Молодость в бойцовке». Гости марафона примут участие в мастер-классе по художественной росписи пряников в стиле Белорусских студенческих отрядов, молодежном флешмобе «Едины ритмом БСО», смогут сделать снимок на память на тематической фотозоне «Труд крут», а также познакомятся с достижениями БСО Могилевщины.

В 12.30 в конференц-зале кинотеатра «Родина» состоится открытый диалог «Мой студотряд – время с пользой. Перспективы развития молодежного движения». Его участники встретятся со вторым секретарем Центрального комитета БРСМ Александром Прохоровым, командиром республиканского штаба студенческих отрядов Надеждой Шаховской, ветеранами студотрядовского движения, с комсоставом республиканского трудового проекта «Атлант 2021». Здесь обсудят проблемные вопросы, предложат инициативы.

На 13.40 запланирована торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра 2021 года. Во время мероприятия награды получат лучшие командиры, комиссары, бойцы студенческих отрядов, штабы трудовых дел учреждений образования и лучшие наниматели региона. А командир Могилевского областного штаба СО Владимир Павловский передаст статуэтку в виде аиста - символ преданности славным традициям студотрядовского движения - командиру Брестского областного штаба СО Максиму Харитонику. Именно в этом регионе пройдет следующий областной этап республиканского марафона студенческих отрядов «Молодость. Труд. Единство».

Также в течении дня пройдет областной фотоконкурс «Я люблю БСО». Желающие поучаствовать должны будут сделают фото с элементами БСО, разместить его в личных аккаунтах (профиль должен быть открытым) в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @mogbrsm. По итогам дня лучшие фото примут участие в интернет-голосовании в Instagram @mogbrsm.

В 2021 году в Могилевской области трудоустроено 3517 студотрядовцев в составе 289 отрядов. Ребята работали в строительных, педагогических, производственных, сервисных, сельскохозяйственных, медицинских и экологических отрядах.