Облако плазмы накроет Землю в ночь с 9 на 10 декабря. К чему это приведет?

«Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи», — говорится в сообщении.

Наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на сутки, считают ученые. «Это приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий ученые выделяют то, что область северных сияний может снизиться до широт 60-70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, в Санкт-Петербурге и Мурманске)», — сообщают исследователи.