Обладателем символа фестиваля «Золотое перо» стала педагог из Бобруйска Мария Белоконь

"Призвание - педагог" - это парад профессиональных достижений молодых педагогов. Традиционно он проходит в два этапа: отборочный (конкурс видеоуроков) и заключительный (творческая самопрезентация педагогов и публичное выступление)", - рассказали организаторы.

Открыл финал фестиваля ректор Могилевского государственного областного института развития образования, кандидат экономических наук, доцент Михаил Жудро. "От наших усилий во многом зависит, кем станут завтра сегодняшние школьники, а значит, и то, каким будет наше с вами будущее", - подчеркнул он.

В номинации "Физика, астрономия, математика, информатика" победила учитель математики средней школы №40 Могилева Анастасия Васильева, в номинации "Иностранный язык" - учитель иностранного языка гимназии №1 города Горки Анастасия Сенькова. Среди учителей русского языка и литературы лучшей признана Мария Белоконь из средней школы №34 города Бобруйска.

В номинации "Начальные классы" победу одержала учитель начальных классов средней школы №3 Осиповичей Юлиана Варавко.

В номинации "Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка" победителями стали учитель музыки средней школы №37 Могилева Дарья Малащенко и учитель технического труда средней школы №8 Кричева Дарья Манюхина.

Среди учителей истории, обществоведения и географии лучшим стал учитель истории Владислав Савчков из Дмитриевского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа Кличевского района. В номинации "Химия, биология" победила учитель химии из Кадинской средней школы Кристина Лушинская. Среди воспитателей дошкольного образования лучшей признана воспитатель яслей-сада №99 Могилева Анна Иванова.

Обладателем символа фестиваля "Золотое перо" стала Мария Белоконь.

Организовал мероприятие Могилевский государственный областной институт развития образования.