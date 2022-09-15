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Погода

Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Погода на ближайшие сутки

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Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Погода на ближайшие сутки

В пятницу, 16 сентября, также будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7… +13 °С, днем +13… +20 °С.

В субботу, 17 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по северу страны местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, днем по северо-западу порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 °С, днем синоптики прогнозируют от +12 до +19 °С.

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