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Погода

Облачно с прояснениями и дожди. Погода на 26 августа

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Облачно с прояснениями и дожди. Погода на 26 августа
В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в западных и восточных районах - плюс 10-13. Днем будет 18-23 градуса, по западу - плюс 14-17.
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