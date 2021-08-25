Облачно с прояснениями и дожди. Погода на 26 августа

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в западных и восточных районах - плюс 10-13. Днем будет 18-23 градуса, по западу - плюс 14-17.