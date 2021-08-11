2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Облачно с прояснениями и до +25°С. Погода на 12 августа

93 0

Облачно с прояснениями и до +25°С. Погода на 12 августа

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 10-16. Днем будет 19-25 градусов тепла.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿