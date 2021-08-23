Облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла. Погода на 24 августа
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Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут дожди, местами грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем будет 14-20 градусов тепла, местами - до плюс 22.
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