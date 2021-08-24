Облачно с прояснениями и до +20°С. Погода на 25 августа

В среду будет облачно с прояснениями. По юго-востоку страны пройдут дожди, местами грозы. В отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 4 по северу до 15 градусов выше нуля по юго-востоку, днем будет 14-20 градусов тепла.