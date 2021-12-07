Облачно и до -11°С ожидается в Бобруйске 8 декабря

В среду будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, днем по юго-востоку мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха днем составит от 6 до 10 градусов мороза. Ночью от минус 8 до 11 градусов ниже нуля.

gismeteo.by