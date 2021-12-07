Облачно и до -11°С ожидается в Бобруйске 8 декабря
39 0
В среду будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, днем по юго-востоку мокрый снег. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха днем составит от 6 до 10 градусов мороза. Ночью от минус 8 до 11 градусов ниже нуля.
Читайте
также
также
-
Облачно и до -11°С ожидается в Бобруйске 8 декабря
-
Снег и до -10°С ожидается в Беларуси 6 декабря
-
Снег, гололедица и до -10°С мороза ожидается в Беларуси 4 декабря
-
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 ноября
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости