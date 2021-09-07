Облачно и без осадков. Погода на 8 сентября
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В среду ночью ожидается переменная, днем небольшая облачность. Будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-западу до 10 градусов выше нуля по северу, местами на торфяниках Полесья ожидаются заморозки до минус 1. Днем будет 19-24 градуса тепла.
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