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Погода

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 октября

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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 октября. Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туманы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем преимущественно по западной половине ожидаются небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северо-западный, днем - с переходом на южный слабый до умеренного.

По юго-западной половине ожидается до 11 тепла. Днем на севере воздух прогреется от 6 градусов и выше, по югу - до 15 градусов.

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