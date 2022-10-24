Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 октября
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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 24 октября. Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туманы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Днем преимущественно по западной половине ожидаются небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северо-западный, днем - с переходом на южный слабый до умеренного.
По юго-западной половине ожидается до 11 тепла. Днем на севере воздух прогреется от 6 градусов и выше, по югу - до 15 градусов.
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