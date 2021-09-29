Оберегают покой бобруйчан

29 сентября сотрудники подразделения патрульно-постовой службы милиции УВД Бобруйского горисполкома отмечают профессиональный праздник и 101-ю годовщину со дня образования патрульно-постовой службы милиции Республики Беларусь.

Александр Науменко, заместитель командира роты патрульно-постовой службы милиции УВД Бобруйского горисполкома:

– Служба в милиции всегда интересна, но трудна и опасна. Милиционер патрульно-постовой службы постоянно находится на «передовой»: он первый, к кому обращаются граждане, если стали объектом правонарушения или преступления. Он первым приходит на помощь людям. В любую погоду, днем и ночью, иногда не считаясь с личным временем, сотрудники нашего подразделения несут службу по охране общественного порядка, выявлению правонарушений и недопущению совершения преступлений, а если произошло уличное преступление, прилагают все усилия, чтоб раскрыть его и задержать преступников. Милиционеры патрульно-постовой службы ежедневно охраняют общественный порядок на территории Бобруйска. Они распределены по микрозонам Ленинского и Первомайского районов, что позволяет оперативно реагировать на поступающие сообщения и заявления граждан и прибывать на места происшествий в максимально короткие сроки. Кроме того, наши сотрудники задействованы на всех городских праздниках и мероприятиях. Коллектив подразделения сплоченный, работоспособный, всегда готовый оказать помощь гражданам и сослуживцам. Опытные сотрудники советом и делом обязательно поддерживают молодежь, которая пополняет наши ряды. Мы приглашаем на службу в милицию молодых, сильных, физически подготовленных парней.

«Если взялся, то исполняй»

Александр Силкин ныне возглавляет первичную организацию ветеранов бобруйской патрульно-постовой службы. В его ведении общение с сотрудниками ППС, вышедшими на пенсию: поддержать морально и материально, поощрить к юбилею, пригласить на мероприятия.

– Наша «первичка», которая создана в 2009 году по инициативе бывшего командира батальона ППС Виктора Дедушкина, работает в составе городской ветеранской организации. Мы имеем согласно уставу свой материальный фонд за счет ежегодных взносов. С действующими сотрудниками ППС сработались как единое целое, постоянно на связи, не теряем контакты, – рассказывает Александр Анатольевич. – Мы, ветераны, их службой интересуемся, они нам отзваниваются. Если что-то нужно, никогда ребята не отказали. Спасибо командованию и личному составу: помогут транспортом, подсобят в материальном плане.

Александр Силкин пришел после армии в патрульнопостовую службу в 1981 году, дослужился до заместителя командира взвода ППС. Работа хоть и была непростой, но всегда нравилась.

– Если взялся, дал присягу – исполняй, – считает ветеран Силкин. – Специфика патрульно-постовой службы осталась прежней: милиционер ППС первым на улице контактирует с людьми в случае любого происшествия. Как раньше, так и сейчас в работе всегда есть нюансы и сложности. Человек, который идет в ППС, должен быть подготовленным морально и физически, психологически устойчивым. Должны быть призвание к службе и желание добросовестно работать. Хочется пожелать ребятам выдержки и терпения. Ну и чтоб не засиживались в одной должности, а продолжали развиваться и продвигаться в карьере по вертикали, а для этого надо не лениться, а учиться, – дал добрый совет молодежи Александр Силкин.

Уходить на пенсию в 2005 году Александру Анатольевичу было тяжело, все-таки 24 года отдал службе в милиции. Но быстро «переквалифицировался»: еще 7 лет отработал на «Бобруйск агромаше» контролером КПП. И теперь при деле – активно занимается ветеранской «первичкой». В канун профессионального праздника ветераны как дань памяти посещают места захоронений сотрудников патрульно-постовой службы. И еще сложилась одна замечательная традиция: ежегодно во время празднования Дня образования ППС лучшему сотруднику подразделения, который за год достиг в службе наиболее высоких показателей, вручается почетная награда – переходящий вымпел имени Федора Николаевича Шеха.

Оберегают покой бобруйчан

Днем и ночью, в жгучий мороз и под палящим солнцем, в будни и праздники эти люди берут на себя ответственность за безопасность на улицах города. В прошлую пятницу мы отправились в рейд вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Дежурство начинается. Милиционеры прибывают в УВД, где получают необходимые экипировку, снаряжение, табельное оружие, радиостанции, проходят инструктивные занятия. Им доводят ориентировки, криминогенную обстановку на территории Бобруйска и соседних регионов.

Наряды в составе сотрудников ППС и военнослужащих, которые совместно несут службу, распределяются по районам города по своим маршрутам патрулирования. У пеших – зона ответственности около километра, у автопатрулей – несколько улиц. В этот дождливый и довольно прохладный вечер мы будем дежурить вместе с опытными милиционерами ППС. Максим Шаврук, командир 2-го взвода роты ППС милиции МОБ УВД Бобруйского горисполкома, в органах внутренних дел с 2004 года. Он с детства мечтал работать в милиции и четко шел к поставленной цели. Андрей Каранкевич, милиционерводитель 1-го взвода роты ППС, служит с 1990-х годов. Садимся в служебный автомобиль и отправляемся патрулировать бобруйские улицы. По рации периодически поступают сообщения и новые ориентировки из дежурной части. Движемся по улице Минской, проезжаем площадь Ленина, сворачиваем на Гоголя, потом Урицкого. Пока все спокойно. Максим Леонидович по ходу рассказывает о повседневной работе:

– Мы самая универсальная служба: взаимодействуем с участковыми инспекторами, уголовным розыском, отделом по борьбе с экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков, Департаментом охраны. А еще работаем «в связке» с медиками, МЧС, контролерами. Реагируем на все поступающие заявления и сообщения (от семейно-бытовых конфликтов и хулиганств до убийств), первыми прибываем на место происшествия. Например, лежит на улице человек, прохожие вызывают милицию. Мы должны приехать и установить, что случилось. Если человек в состоянии алкогольного опьянения, помещаем его в вытрезвитель. Если понимаем, что ему стало плохо на улице, вызываем «скорую» и при необходимости оказываем первую медпомощь.

– Какие дни самые «богатые» на вызовы?

– Считается, что пятница и суббота более насыщенные. Люди после трудовой недели хотят расслабиться, употребляют спиртные напитки. Хотя бывает и понедельник хуже выходных. По статистике и из нашего опыта могу сказать: 80 процентов преступлений и правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. От погоды многое зависит. Когда дождь, мороз, сильная жара, меньше совершается преступлений на улицах, зато увеличивается их количество дома – больше вызовов на семейно-бытовые конфликты.

– Необычные случаи вспоминаются?

– Их было достаточно много. Выезжаем иногда на вызовы, когда с моста приходится снимать суицидников. Несколько лет назад в 6-м микрорайоне произошел взрыв: мужчина таким образом покончил жизнь самоубийством.

– У меня был случай, – подключается к разговору Андрей Георгиевич, – когда в 4 утра мужчина вызвал нас, чтобы помогли найти банковскую карточку, которую он не помнил, куда положил.

– У бабули поломался телевизор, она вызывала милицию, чтобы приехали и починили. Еще вспоминается давний случай, когда мужчина, полностью переодетый в женщину (даже ногти были накрашены), напал на девушку, и мы задерживали его ночью. Всякое бывало: и курьезные вызовы, и на страшные преступления выезжали.

Останавливаемся возле сквера у Дома связи. Командир Шаврук проверяет несение службы пеших нарядов патрулирования. «Не менее трех раз за смену мы должны их проверить», – поясняет Максим Леонидович.

Поступает сигнал оказать помощь наряду на улице Минской. Подъезжаем к ребятам пешего патруля, которые задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. После досмотра на наличие колюще-режущих предметов пьяного «товарища» на машине доставляем в специализированный изолятор (проще говоря, вытрезвитель).

Снова объезжаем вверенные улицы и дворовые территории. Сотрудники ППС знают и патрулируют «злостные места», где находятся притоны с «криминогенными элементами», отрабатывают спиртовые точки, зоны увеселительных заведений. Поступает ориентировка на двух мужчин, которые разбили стекло в машине в районе Западного. Наряды ППС должны обращать внимание на их приметы во время патрулирования.

Проезжаем заброшенные здания на территории Бобруйской крепости – возможные места закладки наркотиков. По рации сообщают о похищенных в разных районах города велосипедах, передают их приметы.

Вызов на Интернациональную. Снова нужна помощь пешему наряду. На этот раз пьяного мужчину надо доставить в отдел внутренних дел Ленинского района. Не успели отъехать, Андрей Георгиевич замечает посреди проезжей части заглохший автомобиль. Явно нужно помочь. Милиционеры дружно подтолкнули машину к обочине, где, не мешая движению транспорта, водитель спокойно разберется с причиной поломки.

Площадь Ленина. Автопатруль остановился, чтобы понаблюдать за территорией, где обычно собирается много молодежи и отдыхающих...

Журналистский рейд на этом решаем завершить. Возможно, из-за дождя для нашего экипажа выдалось дежурство без громких скандалов и преступлений. Но в любую минуту все может измениться. Ведь впереди у сотрудников ППС еще несколько часов патрулирования. Прощаемся с нашими «наставниками» и желаем им спокойной смены. Спасибо, что оберегаете покой на улицах родного города!