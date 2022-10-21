Объемы биржевой торговли между Беларусью и странами ЕАЭС выросли на 80%. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

По данным БУТБ, за январь - сентябрь 2022 года сумма биржевых сделок между предприятиями из Беларуси и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составила $152 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Наибольший вклад в биржевой товарооборот внесли транзакции с резидентами Российской Федерации - около 97% от всего объема торговли со странами ЕАЭС, при этом число аккредитованных на БУТБ российских участников достигло 2977 по состоянию на 1 октября 2022 года. Из РФ в Беларусь в основном импортировалась металлопродукция, уголь и шрот масличных культур, в то время как из Беларуси на российский рынок поставлялись мясо-молочные продукты, пилопродукция, кормовые добавки и стройматериалы", - рассказали в пресс-службе биржи.

Второе место по сумме совершенных сделок заняли компании из Армении, реализовавшие через БУТБ товары общей стоимостью $2,5 млн. Львиную долю продаж обеспечили поставки чугуна для нужд белорусских предприятий металлургической и машиностроительной отраслей. Отечественная продукция в текущем году на армянский рынок посредством биржевых торгов не поставлялась, а количество армянских участников торгов достигло 14.

На третьем месте по объемам биржевой торговли с Беларусью расположился Казахстан. Сумма сделок, совершенных резидентами этой страны на белорусской биржевой площадке, увеличилась в 2,4 раза по сравнению с январем - сентябрем 2021 года - до $1,9 млн, а количество аккредитованных участников торгов за последние 9 месяцев пополнилось 11 новыми компаниями. В структуре импорта из Казахстана преобладал стальной трубный прокат, а на экспорт поставлялся белорусский сахар и кожа "вет-блю".

Замыкает четверку стран ЕАЭС, представленных на БУТБ, Кыргызстан с суммой биржевых сделок $489 тыс., или на 40% больше, чем за январь - сентябрь 2021 года. В текущем году белорусские участники торгов приобретали в Кыргызской Республике электротехническую сталь, а на экспорт в рамках пилотного проекта БУТБ и концерна "Белгоспищепром" реализовывался белый сахар. С начала года на биржу пришли три новые кыргызские компании, увеличив количество аккредитованных участников из этой страны до 16.