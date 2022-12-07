Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Объем овощной продукции в стабилизационных фондах Бобруйского района значительно выше прошлогоднего

13 0

Объем овощной продукции в стабилизационных фондах Бобруйского района значительно выше прошлогоднего

Мониторинг объемов овощной  продукции и условия их хранения в стабилизационных фондах провели представители Бобруйского районного объединения профсоюзов и Бобруйского райисполкома. В  районе эти фонды на межсезонный период 2022/2023 годов заложены в двух организациях: ООО «Веом» и СПК «Гигант». Главная задача мониторинга — проверить наличие и качество находящейся в стабфондах продукции.

Как сообщили в райисполкоме, закладка овощей в них завершена. Общий их объем значительно выше, чем в прошлый сезон, — почти 2000 тонн. В стабфонде СПК «Гигант» — 1000 тонн картофеля. Ассортимент продукции в ООО «ВЕОМ» шире: 308 тонн картофеля, 219 т капусты, по 150 т — свеклы, репчатого лука, моркови.

Нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении не выявлено, температурно-влажностный режим соблюдается, договора поставки уже заключены и соответствуют законодательству. В первую очередь овощная продукция  будет реализовываться в больницы, школы и детские сады, для организации питания в бюджетных организациях, розничной торговли.

tribunapracy

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿