Объем овощной продукции в стабилизационных фондах Бобруйского района значительно выше прошлогоднего

Мониторинг объемов овощной продукции и условия их хранения в стабилизационных фондах провели представители Бобруйского районного объединения профсоюзов и Бобруйского райисполкома. В районе эти фонды на межсезонный период 2022/2023 годов заложены в двух организациях: ООО «Веом» и СПК «Гигант». Главная задача мониторинга — проверить наличие и качество находящейся в стабфондах продукции.

Как сообщили в райисполкоме, закладка овощей в них завершена. Общий их объем значительно выше, чем в прошлый сезон, — почти 2000 тонн. В стабфонде СПК «Гигант» — 1000 тонн картофеля. Ассортимент продукции в ООО «ВЕОМ» шире: 308 тонн картофеля, 219 т капусты, по 150 т — свеклы, репчатого лука, моркови.

Нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при хранении не выявлено, температурно-влажностный режим соблюдается, договора поставки уже заключены и соответствуют законодательству. В первую очередь овощная продукция будет реализовываться в больницы, школы и детские сады, для организации питания в бюджетных организациях, розничной торговли.

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