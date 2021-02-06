Об успехах бобруйских «узловязов»

Австрийский проводник, брамшкотовый, булинь, двойной проводник, проводник восьмерка, встречная восьмерка, встречный, грейпвайн, прямой, рифовый, стремя, схватывающий, штыковой – всё это название туристских узлов, которые умеют распознавать, завязывать и применять в различных бытовых ситуациях воспитанники ГУО «Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска».

Вся прошедшая неделя для Центра туризма прошла в поисках лучшего «узловяза». В период с 21 по 30 января прошёл лично-командный зачёт знаний по туристским узлам. Учащимся необходимо было продемонстрировать знания, умения и навыки, работая индивидуально, а также сообща, со всеми участниками команды. Группы формировались по возрастным категориям младшие (11-13 лет) и старшие (14-18 лет), и по направлениям объединений – это туристы-краеведы и ориентировщики, туристы-походники (пешеходный, велосипедный, водный походы), спортсмены (туристско-прикладное многоборье).

В зачёте приняло участие 22 объединения Центра. Не остались равнодушными к мероприятию несколько родителей воспитанников, которые ловко справлялись с заданиями и создавали здоровую конкуренцию своим детям. Для достижения победы в личном зачёте необходимо было пройти «Лабиринт», распознать два уже завязанных узла и завязать их, завязать максимальное количество узлов за контрольное время. Чтобы выявить команду-победительницу, к личному результату каждого участника прибавлялся результат команды. На «Колесе удачи» ребята почувствовали ответственность перед товарищами, а решение логической задачи и завязывание узла, держась обеими руками за верёвку всеми участниками, поставила точку в итоговом протоколе.

Лучший результат в личном зачёте показали:

1 место: Иванова Арина, Иванова Валерия, Грабко Ангелина, Аврамчик Всеволод, Кожич Станислав, Анищенко Алексей.

2 место: Хмельницкая Виктория, Коваленко Екатерина, Караватый Николай, Ивановская Светлана, Анищенко Яна, Дубинский Даниил, Дивак Егор.

3 место: Галиченко Матвей, Уласенко Тимур, Гайдучик Олег, Соколов Марат, Шаповалов Кирилл, Брилёв Егор.

В командном зачёте призовые места заняли объединения педагогов дополнительного образования: