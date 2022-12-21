Об уплате физическими лицами ремесленного сбора за 2023 год

Согласно пункту 2 статьи 371 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действующей в 2022 году, далее – НК) ставка ремесленного сбора установлена в размере 62 белорусских рублей в календарный год.

Уплата сбора производится за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года, в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности (пункт 2 статьи 372 НК).

В связи с вышеизложенным, физические лица – плательщики ремесленного сбора, планирующие осуществлять ремесленную деятельность в 2023 году, должны уплатить ремесленный сбор в размере 62 рублей за 2023 год не позднее 28 декабря 2022 года.

При изменении с 2023 года норм налогового законодательства излишне уплаченная сумма сбора подлежит зачету (возврату) в соответствии со статьей 66 НК.

Физическим лицам, принявшим решение о прекращении ремесленной деятельности в 2023 году, необходимо в соответствии с пунктом 2 статьи 370 НК представить в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. Физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления о прекращении ремесленной деятельности.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Бобруйску