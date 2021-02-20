Об уборке снега на городских улицах 21 февраля

21 февраля уборка будет осуществляться на следующих улицах: Рокоссовского, Западная, а также от СОК "Шинник" до Минского шоссе.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.