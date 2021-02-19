Об уборке снега на городских улицах 20 февраля
155 0
0
20 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:
- М.Горького;
- Пушкина.
Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.
Информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.
0
Читайте
также
также
-
Определены победители конкурса лучшего детского рисунка на экологическую тематику
-
Ученые: у детей во время пандемии развивается близорукость
-
КГК проводит проверку ряда крупных торговых операторов во всех областях страны
-
Финал проекта “100 идей для Беларуси” состоится 24 февраля
-
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости