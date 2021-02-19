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Об уборке снега на городских улицах 20 февраля

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Об уборке снега на городских улицах 20 февраля

20 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

  • М.Горького;
  • Пушкина.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.

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