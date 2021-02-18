Об уборке снега на городских улицах 19 февраля

19 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

Бахарова;

Сикорского;

проспект Строителей;

Батова;

Днепровской Флотилии.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.