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Об уборке снега на городских улицах 19 февраля

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Об уборке снега на городских улицах 19 февраля

19 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

  • Бахарова;
  • Сикорского;
  • проспект Строителей;
  • Батова;
  • Днепровской Флотилии.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.

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