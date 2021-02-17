Об уборке снега на городских улицах 18 февраля
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18 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:
- Советская,
- Социалистическая (Минская-Московская);
- Московская (Социалистическая-Советская);
- проспект Строителей;
- Сикорского;
- Бахарова.
Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.
Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.
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