Об уборке снега на городских улицах 18 февраля

18 февраля планируются работы по уборке снега с проезжих частей улиц города:

Советская,

Социалистическая (Минская-Московская);

Московская (Социалистическая-Советская);

проспект Строителей;

Сикорского;

Бахарова.

Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части вышеназванных улиц, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Ежедневно информация о проводимых работах на улицах города будет обновляться.