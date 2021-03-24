Об ответственности за участие в массовых беспорядках

Уважаемы жители города Бобруйска!

Практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, свидетельствует о неизбежности привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность.

Прокуратурой ориентированы правоохранительные органы на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления.

В настоящее время возбуждено более 50 уголовных дел, которые связаны с участием граждан в незаконных массовых мероприятиях сопряженные с действиями, грубо нарушающими общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением циничными надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой.

Правоохранительными органами продолжается работа по раскрытию преступлений против общественной безопасности, имевших место в 2020 году. При этом органы прокуратуры совместно с правоохранительными органами принимают дополнительные меры по активизации работы по установлению виновных лиц.

Следует отметить, что с 01.03.2021 вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, в котором ст. 23.34 закреплена в новой редакции.

Так, ответственность за «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом» предусмотрена частью 1 ст.24.23 и влечет за собой наложение штрафа в размере до ста базовых величин (до 2 900 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок до 15 суток);

Частью 2 ст.24.23 предусмотрена ответственность за «Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий» и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых величин (от 580 до 4 350 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок до 15 суток), а на юридическое лицо - от двадцати до двухсот базовых величин (от 580 до 5 800 рублей);

Частью 3 ст. 24.23 - за «Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения» и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин (от 580 до 5 800 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок от 15 до 30 суток).

Частью 4 ст.24.23 за «Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения» и влечет наложение штрафа в размере от двадцати до двухсот базовых величин (от 580 до 5 800 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок от 15 до 30 суток), а на юридическое лицо - от двадцати до двухсот базовых величин (от 580 до 5 800 рублей).

Частью 5 ст.24.23 предусмотрена ответственность за « Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение» и влечет наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин (от 870 до 5 800 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок до 15 суток).

Частью 6 ст.24.23 ответственность предусмотрена за «Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании» и влечет наложение штрафа в размере от сорока до двухсот базовых величин (от 1 160 до 5 800 рублей), или общественные работы, или административный арест (на срок до 15 суток), а на юридическое лицо – от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин (от 7 250 до 14 500 рублей).

Кроме того следует знать, что организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях, влечет уголовную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и наказывается штрафом (от 870 рублей до 29 000 рублей), или арестом на срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Участие граждан в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, влечет также уголовную ответственность, предусмотренную частью 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В целях неукоснительного исполнения положений Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, прокуратура г. Бобруйска предупреждает о недопустимости совершения указанных выше противоправных деяний. В случае нарушения указанных требований законодательства виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 24.23 КоАП Республики Беларусь и уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 293 УК Республики Беларусь.

Уважаемые Бобруйчане и гости нашего города. Город Бобруйск исторически всегда славился уважительным отношением людей к друг другу. Давайте продолжим эти традицию в дальнейшем и сохраним правопорядок и спокойствие в городе!

Прокуратура г. Бобруйска