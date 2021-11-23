Об ответственности граждан за несвоевременную уплату имущественных платежей

За неуплату или неполную уплату (по неосторожности), если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога, сбора (пошлины) превышает одну базовую величину – налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, но не менее пяти десятых базовой величины, то есть 14,5 рублей (ч.6 ст.14.4 КоАП). Об этом информирует пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

За умышленную неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы, но не менее десяти базовых величин, то есть 290 рублей (ч.8 ст.14.4 КоАП).

Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки.

Пример 1. Подлежит уплате в бюджет налог на недвижимость в размере 90 руб. Сумма налога в бюджет не уплачена.

Размер административного штрафа за умышленную неуплату налога составит 290 руб. (290 руб. – нижний предел штрафа, который превышает 40% размер штрафа в сумме 36 руб. (90 х 40%)).

Кроме того подлежат уплате пени, начисленные за каждый календарный день просрочки, включая день уплаты (принудительного взыскания).

Пример 2. В случае несвоевременной уплаты земельного налога в сумме 60 руб., которая поступила в бюджет 1 декабря, необходимо уплатить пени. Начисленная сумма пени за 16 дней просрочки платежа (с 16.11.2021 по 01.12.2021) составит 0,25 руб. (60 х 16 х 0,0257%). Сумма пени рассчитана исходя из размера ставки пени 0,0257 процента от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки, включая день уплаты.

Кроме того, к неплательщику могут быть применены ограничительные меры в праве управления механическим транспортным средством, выезда за пределы территории Республики Беларусь, посещения игорных заведений, отчуждения имущества и иные ограничительные меры, предусмотренные законодательством.

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