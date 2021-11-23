Об ответственности граждан за несвоевременную уплату имущественных платежей

За неуплату или неполную уплату (по неосторожности), если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога, сбора (пошлины) превышает одну базовую величину – налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы, но не менее пяти десятых базовой величины, то есть 14,5 рублей (ч.6 ст.14.4 КоАП). Об этом информирует пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.
За умышленную неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы, но не менее десяти базовых величин, то есть 290 рублей (ч.8 ст.14.4 КоАП).
Суммы налогов, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке с начислением пени за каждый календарный день просрочки.
Кроме того, к неплательщику могут быть применены ограничительные меры в праве управления механическим транспортным средством, выезда за пределы территории Республики Беларусь, посещения игорных заведений, отчуждения имущества и иные ограничительные меры, предусмотренные законодательством.
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