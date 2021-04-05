Об отключении отопления отдельных потребителей

Согласно распоряжению председателя Бобруйского горисполкома от 05.04.2021 г. № 61-р и в соответствии с Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 года № 286, исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, с 5 апреля производится отключение систем отопления потребителей тепловой энергии первой очереди – промышленных и прочих организаций, общественных и административных зданий.

Руководителям организаций-потребителей тепловой энергии второй и третьей очереди (общегородские бани, театры, учреждения образования, общежития, жилищный фонд, гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические учреждения) необходимо принять меры по рациональному использованию энергоресурсов.

Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок и нерациональное использование энергоресурсов возлагается на руководителей организаций-потребителей тепловой энергии.