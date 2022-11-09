Об охране историко-культурных ценностей

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского Совета депутатов 4 ноября рассмотрели тему охраны в нашем городе историко-культурного наследия. Начальник отдела культуры горисполкома Вадим Щербич рассказал о взаимодействии с собственниками объектов, которые относятся к историко-культурным ценностям (ИКЦ), и о выполнении законодательства по их охране. В Государственный список Республики Беларусь включены 17 историко-культурных ценностей, расположенных на территории Бобруйска. Среди них памятники архитектуры (в том числе Бобруйская крепость, включающая 48 объектов), истории и искусства, коллекция и нематериальные объекты культурного наследия.

Собственники (пользователи), землепользователи, за которыми закреп­лены недвижимые объекты ИКЦ, проводят необходимую работу по поддержанию их в надлежащем состоянии, принимают меры по обеспечению сохранности.

– При невыполнении требований охранных обязательств со стороны собственников отдел культуры направляет им уведомление, в котором содержатся сведения о нарушениях с приложением фотоматериалов. С начала года выдано 15 уведомлений, составлено 8 актов. Несоблюдение требований охранных обязательств влечет административную ответственность в виде штрафа, – сообщил Вадим Щербич.

Ремонтно-реставрационные работы, изменения архитектурного решения фасадов историко-культурных ценностей должны выполняться только после согласования научно-проектной документации с Министерством культуры Рес­публики Беларусь.