Об изменении репертуара театра
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5 и 6 января спектакль "Машины сказки" заменен на музыкальную сказку "Заветное желание". Зрителей ожидает яркая, музыкальная, новогодняя сказка.
Начало в 11:00 и 14:00 в малом зале.
Помните о соблюдении масочного режима.
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