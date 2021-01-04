Об изменении репертуара театра

5 и 6 января спектакль "Машины сказки" заменен на музыкальную сказку "Заветное желание". Зрителей ожидает яркая, музыкальная, новогодняя сказка.

Начало в 11:00 и 14:00 в малом зале.

Помните о соблюдении масочного режима.