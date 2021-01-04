0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

Об изменении репертуара театра

137 0

Об изменении репертуара театра

5 и 6 января спектакль "Машины сказки" заменен на музыкальную сказку "Заветное желание". Зрителей ожидает яркая, музыкальная, новогодняя сказка.

Начало в 11:00 и 14:00 в малом зале.

Помните о соблюдении масочного режима.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿