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Актуально

Об изменении расписания движения ряда городских автобусов

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Об изменении расписания движения ряда городских автобусов

С 29.03.2021 года по рабочим дням недели устанавливается следующее расписание движения автобусов:

Маршрут № 11

18-ое отделение связи

6.15  6.40  7.30  7.55  8.46  9.10*  10.01  10.38  11.53  13.08  14.21  15.13  15.38   16.28   16.58   17.43   18.08  19.23  20.13*  21.13  22.25  23.30

Дзержинского -  ст. «Березина» 

5.53  6.43  7.08  7.58  8.23  9.14 10.29  11.06  12.21  13.36  14.48  15.40  16.05  16.55  17.20  18.10  18.35  19.50  21.40  22.50   23.55

Ст. Березина

6.03  6.53  7.18  8.08  8.33  9.24 10.39*  11.16  12.31  13.46  14.58  15.50  16.15  17.05  17.30  18.20  18.50  20.10*  21.50  22.57  00.02

Дзержинского – 18-ое отделение связи  

6.13   7.03  7.28  8.18  8.43  9.34   10.11  11.26   12.41   13.56  14.45  15.10  16.00  16.25  17.15  17.40   18.30   18.55  20.20  20.45   22.00  23.08   00.15

Маршрут № 11а

18-ое отделение связи - Пристань

6.00  7.06  8.20  9.35 11.17  12.32  13.47  16.03  17.18  18.33  18.58  19.48*

Дзержинского - Пристань

6.27  7.33  8.48  10.01  11.45  13.00   14.15   15.15   16.30  17.45  19.00  19.25

Пристань -  ст. «Березина»   

6.32   7.38  8.53  10.06*  11.50   13.05   14.20*  15.20   16.35    17.50  19.05  19.30

Ст. Березина – 18-ое отделение связи    

6.36  7.43  8.58  10.11* 11.55  13.10  14.25*   15.28  16.40  17.55  19.10  19.35

Дзержинского -  18-ое отделение связи    

5.34   6.42  7.53  9.08  10.50   12.05   13.20  15.35   16.52  18.05  19.20  19.45

* - автобус следует до ул. Дзержинского

Маршрут № 13

ул. Дзержинского – ул. Набережная 

5.15   5.40   6.03   6.40   6.55   7.18   7.55   8.55   9.55   10.33   11.10 11.48   12.25   13.03   13.40   14.35   15.05   15.50  16.20   17.05   17.35   18.20   19.00   19.25   20.40   21.35   22.30   23.25   00.20  00.55

ул. Дзержинского – Вокзал «Бобруйск»  

6.00   6.30   6.52   7.30   7.45   8.01   8.45   10.45   11.23   12.00   12.38  13.15  13.46-до микрорайона «Западный»  14.30   15.25   15.55  16.40   17.10  17.55   18.25   19.10   19.55   20.10

ул. Набережная - Вокзал «Бобруйск»

5.35   6.05   6.28   7.05   7.20   7.38   8.20   9.20*   10.20   10.58   11.35 12.13   12.50   13.28 – до микрорайона «Западный» 14.05   14.59 15.30   16.14   16.45  17.29   18.00   18.45   19.30   19.45  21.05* 22.00*   23.00*   23.50*   0.45*   1.15*

Вокзал – ул. Набережная

5.50   6.42   7.05   7.42   8.42   10.20   10.57   11.35   12.12   12.50   14.51   15.37   16.07   16.57   17.22   18.07   19.15   20.30

Маршрут № 13а

ул. Дзержинского – ул. Светлогорская

6.25  7.40  10.14  11.29  12.44  14.05  15.20  16.35  17.50

ул. Дзержинского – Вокзал «Бобруйск»

7.15   8.30  11.04  12.19  13.34  14.55  16.10  17.25

ул. Светлогорская – Вокзал «Бобруйск»

6.55  8.10  8.55* 10.44  11.59 13.14  14.35  15.50  17.05  18.20*

Вокзал «Бобруйск» - ул. Светлогорская

6.12  7.27  11.16  12.31  13.50  15.07  16.22  17.37

* - автобус следует до ул. Дзержинского».

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