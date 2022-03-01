Об изменении порядка предоставления физлицам льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу с 1 января 2022 года напомнили в инспекции МНС

С 1 января 2022 года изменен порядок предоставления физическим лицам льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу. Об этом напомнили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

- Так, с 1 января текущего года освобождение от налога на недвижимость в отношении одной квартиры предоставлено только для отдельных категорий физических лиц, к которым относятся, в частности, пенсионеры, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние дети и ряд иных категорий граждан. С полным перечнем лиц, для которых действует освобождением от налога, можно ознакомиться в Налоговом кодексе (п.п.4.4 п.4 ст.228), - пояснили в инспекции.

Для указанных категорий граждан также предусмотрено освобождение от налогов в отношении одного жилого дома и земельного участка под таким домом (если физлицам, имеющим право на льготу, одновременно принадлежат одна квартира и один жилой дом, то льгота по налогу на недвижимость предоставляются по каждому из таких объектов). Указанные льготы предоставляются независимо от регистрации в квартире и жилом доме трудоспособных лиц.

Исчисление физическим лицам налога на недвижимость и земельного налога производится налоговыми органами с учетом имеющихся сведений о наличии у физических лиц прав на льготы.

- Для исчисления указанных налогов физическим лицам не требуется предоставлятьв налоговые органы документы, подтверждающие их права на льготы. Вместе с тем, в случае получения физическим лицом извещения на уплату налога, исчисленного без учета имеющихся у такого лица льгот, физическое лицо вправе предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу, для проведения перерасчета налога, - резюмировали в инспекции.