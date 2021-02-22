Об итогах VI Всебелорусского народного собрания

11-12 февраля во Дворце Республики в Минске состоялось VI Всебелорусское народное собрание под девизом «Единство. Развитие. Независимость». Глава государства в очередной раз призвал к честному, откровенному диалогу.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь переживает очень серьезный и переломный период в жизни страны и народа, сравнив его с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием. Отличие нынешнего в том, что Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне.

Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского пространства ранее. Президент также отметил усиление национальных политик в мире и отход от идей глобализма. В Беларуси есть понимание ситуации и план действий, дающий все шансы на успешное развитие. При этом жизненно необходимо найти решение возникших противоречий.

За годы суверенитета страна достигла успехов в различных отраслях. За последние 5 лет Беларусь утвердилась в статусе самостоятельного игрока на международной арене и надежного участника интеграционных объединений. Страна стабильно занимает высокие места в рейтинге индекса человеческого развития. Отечественное здравоохранение демонстрирует эффективную работу даже в условиях пандемии. Традиционные отрасли - машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство - работают бесперебойно. Формируются космическая, атомная, биохимическая отрасли экономики. Значительно укреплен логистический потенциал, населенные пункты связаны современными транспортными магистралями, реализована в полном объеме программа жилищного строительства. Неоспоримым брендом страны стал достигнутый высочайший уровень комфорта и безопасности.

За прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила Br1,2 тыс. В дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, по транспорту, по школьному питанию, уже ранее названные бесплатное образование и медицина.

На фоне падения мирового ВВП в 2020 году на 4% ключевые параметры экономики Беларуси сохранили уровень 2019 года. Обеспечены рост реальных зарплат на 8%, положительный торговый баланс в размере 2 млрд. долларов. И это притом, что из-за пандемии суммарный объем поддержки реального сектора экономики с учетом принятых системных мер, предусматривающих, в том числе, льготы, преференции и индивидуальные меры в отношении субъектов хозяйствования как государственной, так и частной форм собственности, составил порядка 2 млрд. рублей.

Безработица составила меньше 4% (208 тысяч). А зарегистрированная безработица у нас — меньше 1%.

Главным ресурсом в достижении поставленных целей остаются люди. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. У всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь в Беларуси к лучшему. В этом суть справедливости, запрос на которую в мире растет. В этом смысл нашей модели социально ориентированного государства, доказавшей свою жизнеспособность, невзирая на мировые санкции и политическое давление.

Вторая важная тема для обсуждения на форуме - вопросы общественно-политического развития, роли граждан в политической жизни страны и возможность корректировки основного закона, распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления, чтобы максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную, эффективную обратную связь между властью и населением.

Необходимость проанализировать реалии геополитической ситуации, в которой оказалась страна, Президент назвал в качестве третьей темы форума. Глава государства констатировал, что акценты в мировой политике смещаются в плоскость все более жесткой конкуренции. Ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, Европейским союзом и Россией, Россией и другими крупными государствами. Стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу.

Четвертый блок вопросов, требующих пристального внимания, касается сбережения ценностей, традиций, которые позволяют белорусам оставаться нацией: сохранение преемственности поколений, вопросы вовлечения молодых людей в созидательную деятельность, их творческое, интеллектуальное развитие, обеспечение информационного суверенитета.

Белорусский лидер прокомментировал масштабные социологические исследования, проведенные накануне в стране. Президент отметил, что по итогам социологических исследований получил немало сведений негативного характера, и добавил, что ему такая информация важна больше, чем позитивная. Глава государства сказал, что на форуме будут обсуждаться прежде всего предложения руководства страны, основанные на идеях, которые высказывали люди на диалоговых площадках, а не некие альтернативные предложения оппонентов действующей власти.

В конце работы Шестое Всебелорусское народное собрание постановило: одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси.

Определены следующие приоритеты предстоящего пятилетия: счастливая семья - укрепление традиционных семейных ценностей, основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и молодежи, заботе о старшем поколении; сильные регионы - комфортные и безопасные условия жизни и труда, развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции в новые эффективные производства; интеллектуальная среда - качественное и доступное образование, раскрытие личностного потенциала, развитие науки. Создание образовательной системы нового типа, нацеленной на воспитание гражданина, формирование навыков и компетенций, в полной мере отвечающих потребностям экономики; государство-партнер - укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.

Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям: улучшение качества жизни через усиление семейной политики и укрепление здоровья нации; ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание новых производств, комфортной среды проживания, разветвленной транспортной и социальной инфраструктуры за пределами столицы и областных центров; укрепление промышленности через модернизацию традиционных производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей, углубление переработки местных сырьевых ресурсов.

В числе ключевых направлений - повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса через усиление дисциплины землепользования, внедрение эффективных технологий и цифровизация, углубление кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; динамичное развитие сферы услуг через развитие транзитного потенциала и логистики, расширение внутреннего и въездного туризма, повышение качества и доступности социальных услуг; цифровая трансформация через интеграцию информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы жизнедеятельности, повышение цифровой грамотности населения.

Активная внешнеэкономическая политика будет осуществляться через расширение экспорта на новые рынки, развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического сотрудничества с КНР.

Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. Однако государство не станет избавляться от собственности лишь в угоду внешним советам. Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам - уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей - справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда.

ВНС постановило поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. В сфере общественно-политического развития - одобрить предложения по обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса; созданию конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Данной комиссии в 2021 году поручается разработать предложения по изменению Конституции Беларуси для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум; перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны; поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи; разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа.