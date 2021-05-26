Об итогах реализации профилактического проекта «Здоровый класс – здоровая школа»

От чего зависит здоровье современного школьника? Может, от рационального распорядка дня? От двигательного режима ребенка и сбалансированного питания? В конце концов, от эффективности школьных уроков физической культуры?

Специалисты УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» попытались разобраться, анализируя результаты данных анкетного опроса родителей, чьи дети являлись участниками информационно-просветительского проекта, реализуемого на протяжении 4-х учебных четвертей.

Хотелось бы напомнить, что в сентябре 2017 года на базе ГУО «Средняя школа № 10 г. Бобруйска» стартовал межведомственный профилактический проект для учащихся 1 «А» по вопросам формирования здоровьесберегающего поведения и принципов здорового образа жизни «Здоровый класс», инициированный специалистами УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с участием специалистов УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7», управления по образованию Бобруйского горисполкома.

Цель проекта было улучшение показателей здоровья у учащихся со 2 -группой здоровья, сохранение показателей у 1-й группы здоровья, стабилизация состояний и реабилитация при компенсированных и декомпенсированных формах заболеваний, формирование в сознании учащихся и родителей позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание стремления к ведению здорового образа жизни.

Одним из методов оценки эффективности проводимой работы были проведенные анкетные опросы родителей учащихся экспериментального и контрольного классов по теме «Изучение мотивации учащихся по теме сохранения здоровья», «По выявлению жалоб на состояние здоровья» с последующим сравнительным анализом данных за время действия проекта.

Предполагалось, что на вопросы будут отвечать родители совместно с детьми.

В центре внимания анкетирования «Изучение мотивации учащихся по теме сохранения здоровья», у участников оказались вопросы особенностей питания и режима дня школьника, организации режима сна, рационального безопасного использования гаджетов, физического воспитания и досуга детей в свободное от школы время. Кроме того, интересно было узнать мнение родителей о ходе и результате данного проекта. Например, какую пользу принес проект детям? Над какой проблемой совместно хотели бы родители поработать?

Итак, согласно ответам проведенного опроса на первый вопрос «…как часто нужно полноценно завтракать?» 92% родителей считает, что ежедневно. Причем 85% родителей учащихся четвероклашек за предложенные в анкете кашу, омлет, бутерброд, мюсли и др. В начале проекта - это было все 100% респондентов.

«Как часто нужно употреблять мясо, птицу или рыбу? – в пользу ответа «ежедневно» сделали выбор 46% опрошенных и 50% считают, что этих продуктов в меню ребенка достаточно 2-4 раза в неделю. При этом в реальности ежедневно данный вид продуктов употребляет 67% детей 4 экспериментального класса и 46% этих же детей, но тремя годами раньше.

Специалисты в области питания считают, что для полноценного рациона человека необходимо ежедневное употребление не менее 5 видов овощей и фруктов, без учета картофеля. А как же думают наши респонденты, отвечая на вопрос «сколько раз в неделю необходимо кушать овощи?» 81% согласен с мнением медиков и 69% опрошенных в действительности в своем рационе предусматривает наличие этих важных для пищеварения продуктов.

Причем, если сравнивать эти цифры с опросом, проводимым в начале проекта, то половина, то есть 50%, этих же родителей включали в ежедневное питание детей овощи и фрукты.

В последнее время много внимания уделяется важности и необходимости употребления молочных и кисломолочных продуктов, какое же мнение наших родителей по этому вопросу. 57% опрошенных респондентов считает необходимым употреблять эти продукты ежедневно. 43% - 2-4 раза в неделю. Если сравнивать с предыдущими годами, то цифра существенно не изменилась. Что же касается реального употребления, а не просто мнения, то есть и 12% которые вообще пьют молоко и употребляют кисломолочку 1 раз в неделю и то предпочтение отдается глазированным и плавленым сыркам. Есть возможность взять этот факт на заметку и постоянно проводить разъяснительную работу о пользе выбора данных видов продуктов для растущего организма и о предпочтительности более натуральных и «живых», так как в них содержится необходимый для роста и укрепления костной ткани кальций, витамины и другие макро - и микроэлементы, пробиотики необходимые для поддержания нормальной флоры кишечника и соответственно общего иммунитета.

Всеми любимый набор сладостей, то есть конфет, шоколада популярен у 50% опрошенных, причем их употребление несколько раз в неделю. При этом, если посмотреть на ответ, данные прежде по этому вопросу. То за ежедневное употребление были всего 29%, за 2-4 раза в неделю 58% и 13% за 1 раз в неделю. В реальности же детей балуют и поощряют сладостями ежедневно и не важно даже в каком виде.

Родители понимают, что ребенку нужно гулять как можно больше. Однако не все знают о значении прогулки для детей. С их помощью можно улучшить состояние организма в целом. В первую очередь во время пребывания на свежем воздухе легкие очищаются от аллергенов и пыли, благодаря этому улучшаются функции верхних дыхательных путей и слизистой носа.

Прогулка является надежным средством профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости питательных веществ, особенно белкового компонента пищи. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.

Наконец, прогулка — это элемент режима, дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях удовлетворить свои потребности в движении. Если прогулка хорошо и правильно организована, если она достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 50% суточной потребности в активных движениях.

Из результатов опроса мы установили, что 85% родителей считают обязательным ежедневное пребывание етей на свежем воздухе, 15% -2-4 раза в неделю и даже есть те, 4%, кто уверен, что достаточно и 1 дня в неделю погулять на улице. На самом деле же только 65% родителей отпускает детей на улицу ежедневно, аргументируя тем, что дети в школе на физкультуре и по дороге домой «достаточно гуляют».

31% родителей убеждены о необходимости ежедневной физической нагрузки не менее 60 мин в любом ее проявлении, подавляющее большинство 61% за физическую активность 2-4 раза в неделю. Есть и те кто считает достаточным уроки физкультуры в школьной программе.

Что же касается важности утренней зарядки, то 65% за ежедневное систематическое ее проведение, а в реальной жизни каждый день со слов родителей ее делает 27 % четверклашек, 50% - иногда и 23% никогда. Если обратить внимание на ответы, данные в начале проекта, то никогда не делают утреннюю зарядку 42% детей. Анализируя ответы опроса, да и мнение самих родителей, высказанное на итоговом родительском собрании: «…не в привычке это у родителей, не успеваем, хотя бы успели поесть, не можем их заставить и др.»

Другой, не менее важный аспект режима дня детей – это ночной сон, его длительность, гигиена, организация. Сон жизненно необходим в любом возрасте, однако именно для детей он имеет критическое значение для правильного развития. Большинство педиатров уверены: кода дети спят столько, сколько требуется, они становятся здоровее и спокойнее. Кроме того исследования доказывают, что польза хорошо организованного сна для детей заключается также в ускорении процессов очистки клеток головного мозга от продуктов распада.

Согласно нашего опроса, на вопрос «…какой должна быть продолжительность ночного сна школьника?» и «сколько спят на самом деле», за 9-10 часов в сутки ответило 50% родителей, достаточно и 8 часов – другие 50%.

Риторический вопрос: «…почему нужно чистить зубы и мыть руки». Ответ очевиден: в течение дня каждый человек, насколько бы чистоплотным он не был, сталкивается с миллионами болезнетворных микроорганизмов. На поручнях в общественном транспорте, на детских площадках, в торговых центрах и даже у себя дома. Если не мыть руки перед едой, все они непременно попадут в рот. Это угрожает десятками инфекций от пищевого расстройства до гепатита. Рассмотрев под микроскопом смывы, взятые с рук участников проекта, открывается «ужасающая» картина. Миллионые колонии возбудителей разных болезней обитают на них. Обычно только осознание этого заставляет людей ежедневно соблюдать несложные правила личной гигиены. В период проведения проекта специалисты центра гигиены и эпидемиологии продемонстрировали детям картинки с изображением микромира наглядно демонстрируя последствия того, что попадает в рот, если вовремя не вымыть руки. Что же говорят родители на этот счет? - 100% однозначно мыть руки всегда. В реальности так делает 88% детей и то с учетом контроля со стороны родителей.

Что до важности и регулярности чистки зубов, то один и более раз в день чистят 69% школьников. А ведь всем должно быть известно, особенно взрослым, что в течение дня на наших зубах образуется налёт, который содержит различные микроорганизмы, в том числе и болезнетворные, которые в полости рта быстро размножаются и выделяют кислоту. Кислота разъедает эмаль зубов и вызывает заболевание - кариес.

И последний, не менее важный вопрос, который был задан родителям – это времяпрепровождение детей «в обществе» гаджетов и телевизора. На вопрос «…сколько, по мнению родителя, их ребенок может безопасно для здоровья находиться у компьютера или телевизора?», 50% ответили, что 1 час в день, 42% -2 часа в день и 8% - 3 и более часов. В реальной жизни 50% школьников «зависают» в гаджетах более 2 часов в день, а более 3 часов - 19% учащихся. Со слов самих же родителей, им самим часто удобно, чтобы дети были «заняты делом» и их не беспокоили. Кроме того, родители даже сами поощряют своих детей играми в компьютер, телефон за хорошее поведение и положительные оценки.

Что же говорят специалисты? Дисциплина и игра вполне совместимы. Но нельзя сначала разрешать, а потом агрессивно прерывать и выдергивать «любимую игрушку». Это только ожесточает ребенка и создает эффект "запретного плода". Поэтому, во-первых, нужно формировать правильные установки еще до начала игры в компьютер: "Все дети твоего возраста играют по полчаса", "Маленькие играют только с родителями". Во-вторых, у игры на компьютере должны быть альтернативные занятия: "Кроме компьютера, мы можем поиграть в Лего!", "А мне так нравится, как ты играешь на пианино... Так ни один компьютер не сможет!". Все должно быть разумно и рационально.

Подводя итоги, нужно отметить, что успех и эффективность формирования здорового образа жизни учащихся зависит во многом от методов, средств и форм, используемых в рамках проектной деятельности и самое главное от всех участников образовательного процесса: учителей, родителей и самих детей.

Специалисты постарались в ходе реализации проекта сделать мероприятия красочными и запоминающимися. Большинство занятий проводилось в режиме интерактива на так называемых уроках-практикумах и – арт-терапиях, в виде дискуссий и диалогов, и обязательно использовались игровые формы работы, позволяющие не только хорошо усвоить информационный материал по вопросам здорового образа жизни и сформировать навыки безопасного поведения.

Наивысшей позитивной оценкой самих учащихся всей проектной работы «Здоровый класс» и педагогов- экспертов стало участие ученика экспериментального 4 «А» класса в марте 2021 года в городском конкурсе работ исследовательского характера на базе ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» Конкурсное мероприятие проходило под эгидой «Первые шаги» и было организовано среди учащихся начальных классов, целью которого стал поиск и поддержка одаренных и талантливых детей младшего школьного возраста.

Проведение данного конкурса позволило выявить способности и склонности учащихся к написанию работ исследовательского характера, развить познавательные интересы и индивидуальные способности ребят, помогло конкурсантам продемонстрировать свои ораторские способности и умение работать с презентациями. Конкурсные работы представлялись с использованием необходимых реквизитов, для подготовки и презентации работ для лучшего раскрытия темы были привлечены специалисты – эксперты.

Так в подготовке и презентации научно-исследовательской работы, представленной учеником 4 «А» класса приняли участие специалисты бактериологической лаборатории и отдела общественного здоровья УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Данная работа заняла 1 место в конкурсной программе, получив высокую оценку от жюри-экспертов.