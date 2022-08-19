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Об информационной культуре и формировании критического мышления. В ОАО «ТАиМ» прошел открытый диалог

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Об информационной культуре и формировании критического мышления. В ОАО «ТАиМ» прошел открытый диалог

Открытый диалог с работающей молодежью на тему информационной культуры и формирования критического мышления прошел 19 августа в ОАО «Тормозные аппараты и механизмы».

Спикерами выступили Николай Силков, главный редактор УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё», Сергей Яковицкий, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района, Антон Богуш, заместитель директора по идеологической работе предприятия, Елена Воробьева, главный специалист Первомайского районного комитета ОО «БРСМ».

В мире существует Центр информационно-гибридной войны НАТО и ЕС. В 2020-м активно проводились информационно-психологические операции для дестабилизации ситуации в Беларуси. На это ушли десятки, если не сотни миллионов долларов. Для уничтожения самосознания, изменения менталитета общества запускалась клеветническая кампания, делались вбросы, публиковалась дезинформация, но, к счастью, блицкриг провалился. Там работали действительно профессионалы своего дела, которые из-за границы «раскачивали» ситуацию, тем самым устраивая беспорядки. Такие учреждения создаются на национальном уровне и финансируются государствами, участвующими в их работе, – заострил внимание Николай Петрович. – Читайте первоисточники, подвергайте информацию критике, проверяйте ее, относитесь с подозрением к тем источникам, которые дают информацию только в одном направлении: все хорошо или все плохо – так не бывает.

На встрече также присутствовали бойцы студенческого отряда из механико-технологического колледжа. «Они станочники широкого профиля, которые сегодня отработали последний день на предприятии. Мы торжественно вручили им трудовые книжки за идеальную работу. Их хвалят все, в том числе обычные работники в цехах. Руководство нашего предприятия будет обращаться с ходатайством в городской комитет БРСМ об объявлении всем благодарности», – сказал Антон Богуш.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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