ОАО «Красный пищевик» возглавил новый руководитель

С 23 августа директором ОАО назначен Евгений Свирид. Ранее он занимал должность главного инженера.

Заседание наблюдательного совета ОАО «Красный пищевик», где и было принято окончательное решение о назначении нового руководителя общества, состоялось 19 августа. Участие в нем приняли заместитель государственного концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский, представители Бобруйского горисполкома, акционеры и руководители структурных подразделений открытого акционерного общества. Один из основных вопросов повестки дня – итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Красный пищевик» за первое полугодие 2021 года, принимаемых мерах по повышению эффективности и выполнению рекомендованных концерном показателей.

После заседания наблюдательного совета Александр Яковчиц торжественно вручил Почетную грамоту Совета Министров Республики Беларусь начальнику производства Наталье Зеленцовой, Благодарственное письмо концерна «Белгоспищепром» Сергею Анюховскому, а также представил коллективу нового руководителя.