2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

ОАО «Красный пищевик» возглавил новый руководитель

zefir.by 60 0

ОАО «Красный пищевик» возглавил новый руководитель

С 23 августа директором ОАО назначен Евгений Свирид. Ранее он занимал должность главного инженера. 

Заседание наблюдательного совета ОАО «Красный пищевик», где и было принято окончательное решение о назначении нового руководителя общества, состоялось 19 августа. Участие в нем приняли заместитель государственного концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский, представители Бобруйского горисполкома, акционеры и руководители структурных подразделений открытого акционерного общества. Один из основных вопросов повестки дня – итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Красный пищевик» за первое полугодие 2021 года, принимаемых мерах по повышению эффективности и выполнению рекомендованных концерном показателей.

photo_2021-08-19_14-06-11.jpg

После заседания наблюдательного совета Александр Яковчиц торжественно вручил Почетную грамоту Совета Министров Республики Беларусь начальнику производства Наталье Зеленцовой, Благодарственное письмо концерна «Белгоспищепром» Сергею Анюховскому, а также представил коллективу нового руководителя.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »