ОАО “Белшина” принимает изношенные шины, покрышки и камеры на безвозмездной основе
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Открытое акционерное общество «Белшина» осуществляет сбор (прием) от населения изношенных шин, покрышек и камер на безвозмездной основе.
Пункт приема изношенных шин, покрышек, камер находится по адресу: г. Бобруйск, ш. Минское, 4, вход со стороны ул. Шинная (КПП №8).
Время работы: с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30
Выходной: суббота, воскресенье
Тел. 411 900, 411 830
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