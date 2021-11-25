ОАО «Белшина» на Всемирной выставке «Экспо-2020»

ОАО «Белшина» принимает участие в деловом визите в Дубай (ОАЭ) в рамках проведения Национального дня Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», сообщает пресс-служба предприятия.

Национальная Экспозиция Республики Беларусь представлена зоной «Инновации и Инвестиции», в которой представлены инновационные разработки и проекты в различных отраслях экономики Беларуси, а также перспективные бизнес-проекты и инвестиционный климат страны.

Разработки и проекты данной зоны Национальной Экспозиции вызывают большой интерес у представителей бизнеса ОАЭ и иных стран.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!