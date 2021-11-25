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Экономика

ОАО «Белшина» на Всемирной выставке «Экспо-2020»

belshinajsc.by 97 0

ОАО «Белшина» на Всемирной выставке «Экспо-2020»

ОАО «Белшина» принимает участие в деловом визите в Дубай (ОАЭ) в рамках проведения Национального дня Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», сообщает пресс-служба предприятия.

Национальная Экспозиция Республики Беларусь представлена зоной «Инновации и Инвестиции», в которой представлены инновационные разработки и проекты в различных отраслях экономики Беларуси, а также перспективные бизнес-проекты и инвестиционный климат страны.

Разработки и проекты данной зоны Национальной Экспозиции вызывают большой интерес у представителей бизнеса ОАЭ и иных стран.

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